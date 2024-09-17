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В ЕС вводят запрет рекламы авто с двигателями внутреннего сгорания: какой город стал первым

Фото: ЕС вводят запрет на рекламу авто с двигателями внутреннего сгорания (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Гаага, третий по величине город Нидерландов, приняла местное постановление о запрещении рекламы ископаемого топлива. Запрет распространяется не только на рекламу ископаемого топлива, но и услуги авиакомпаний и круизов. Но самое главное, что под запрет рекламы подпадают транспортные средства, работающие на бензине и дизельном топливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Electrek.

Запрет вступает в действие чуть более трех месяцев с 1 января 2025 года. Речь идет преимущественно о наружной рекламе – рекламных щитах, дисплеях на улицах, рекламе на транспорте и внутри него и т.д.

Гаага ранее объявила о своем намерении стать климатически нейтральным к 2030 году, поэтому город считает этот запрет необходимым шагом на пути к своей цели.

"Гаага хочет стать климатически нейтральной к 2030 году. Тогда нецелесообразно разрешать рекламу продуктов ископаемой промышленности. К счастью, городской совет теперь это признает", – сказала Леони Герритсен из Партии защиты животных.

Следует отметить, что ранее некоторые города пытались запретить рекламу ископаемого топлива, например, Амстердам, Эдинбург и Сидней. Однако в их случае речь идет о точечных поправках к контрактам с рекламными компаниями, а не через специально принятый закон.

Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, где и как лучше заряжать электромобиль.

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ГаагаАвтомобильное движение