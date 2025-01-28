ЄС вводить мита на низку сільськогосподарських продуктів і добрива з Росії та Білорусі

Європейська комісія прийняла пропозицію запровадити мита на ряд сільськогосподарських товарів з Росії та Білорусі, а також на деякі азотні добрива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Єврокомісії.

Зазначається, що сільськогосподарська продукція, на яку вплинуть нові тарифи, становить 15% сільськогосподарського імпорту з Росії у 2023 році, який ще не підпадав під дію підвищених тарифів. Після ухвалення рішення Радою ЄС весь сільськогосподарський імпорт з Росії буде обкладатися тарифами ЄС.

"Метою пропозиції є зменшення залежності від імпорту з Росії та Білорусі. Такий імпорт, зокрема добрив, робить ЄС вразливим до потенційних примусових дій з боку Росії й, таким чином, становить ризик для продовольчої безпеки ЄС", - наголосили у Єврокомісії.

Крім того, тарифи сприятимуть зростанню внутрішнього виробництва та розвитку галузі виробництва добрив в ЄС, яка постраждала під час енергетичної кризи. Це також дозволить диверсифікувати постачання з третіх країн.

До того ж це допоможе забезпечити стабільне постачання добрив і, що найважливіше, гарантуватиме, що добрива залишатимуться доступними для фермерів ЄС за доступною ціною. Пропозиція включає пом'якшувальні заходи на випадок, якщо фермери ЄС зіткнуться з істотним зростанням цін на добрива.

Очікується, що тарифи негативно вплинуть на доходи від російського експорту, що вплине на здатність РФ вести агресивну війну проти України.

При цьому транзит усієї сільськогосподарської продукції та добрив з Росії та Білорусі до третіх країн залишається незачепленим цими заходами.

Зазначається, що таке рішення відповідає зобов'язанням ЄС сприяти забезпеченню продовольчої безпеки в усьому світі, зокрема для країн, що розвиваються. Це означає, що операції купівлі-продажу російської сільськогосподарської продукції залишаються незмінними, як і її зберігання на митних складах ЄС, транспортування на суднах ЄС або надання страхових і фінансових послуг.

Пропозиція Єврокомісії тепер буде розглянута Європейським парламентом та Радою ЄС кваліфікованою більшістю голосів, відповідно до правової основи Спільної комерційної політики, передбаченої статтею 207 Договору про заснування Європейського Союзу.