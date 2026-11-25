Рада ЄС внесла 15 російських компаній до списку, на який діють жорсткіші обмеження експорту. Це стосується товарів подвійного призначення та передових технологій.

Товари подвійного призначення - це продукція, яку можна використовувати і для цивільних, і для військових потреб.

У Раді ЄС пояснюють, що ці компанії входять до військово-промислового комплексу Росії. Вони пов'язані з її оборонним і безпековим сектором або іншим чином його підтримують.

Чому одну компанію виключили зі списку

Одну компанію Рада ЄС вивела зі списку. Експортні обмеження щодо неї скасували.

Причина в тому, що компанія припинила дії, через які потрапила до списку. Вона також дала надійні запевнення, що не торгуватиме з Росією чутливими товарами.

У Раді ЄС наголошують, що таким рішенням Євросоюз посилює тиск на Росію. Мета - щоб вона зупинила війну і почала предметні переговори про мир.

У висновках від 15 і 16 жовтня 2026 року Європейська рада підтвердила підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах.

Там також засудили масовані ракетні та дронові атаки Росії по цивільних людях і цивільній інфраструктурі.

Нагадаємо, що Євросоюз готує 22-й пакет санкцій проти Росії.

За даними TVP World, він може стосуватися криптоплатформ, банків і суден "тіньового флоту". Також у ЄС планують обмеження для російських спортсменів.