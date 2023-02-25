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ЄС ввів санкції проти "вагнерівців", причетних до захоплення Соледара

Фото: ЄС ввів санкції проти "вагнерівців" (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 25 лютого, ЄС запровадив нові санкції проти осіб та організацій пов'язаних з ПВК "Вагнера". Зокрема проти бійців, які брали активну участь у захопленні міста Соледар в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз ради Європейського союзу.

ПВК "Вагнера"

ПВК "Вагнера" голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

ПВК "Вагнера"

Нагадаємо, днями у Норвегії за п’яну бійку арештували екс-командира "вагнерівців".

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