ЄС ввів санкції проти "вагнерівців", причетних до захоплення Соледара

Сьогодні, 25 лютого, ЄС запровадив нові санкції проти осіб та організацій пов'язаних з ПВК "Вагнера". Зокрема проти бійців, які брали активну участь у захопленні міста Соледар в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз ради Європейського союзу.
ПВК "Вагнера"
ПВК "Вагнера" голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.
ПВК "Вагнера"
Нагадаємо, днями у Норвегії за п’яну бійку арештували екс-командира "вагнерівців".
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