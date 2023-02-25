ЕС ввел санкции против "вагнеровцев", причастных к захвату Соледара

Сегодня, 25 февраля, ЕС ввел новые санкции против лиц и организаций, связанных с ЧВК "Вагнера". В частности, против бойцов, принимавших активное участие в захвате города Соледар в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз совета Европейского союза.
ЧВК "Вагнера",
глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
ЧВК "Вагнера",
Напомним, на днях в Норвегии за пьяную драку арестовали экс-командира "вагнеровцев".
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