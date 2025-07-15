ЄС ввів санкції проти проросійських політиків та організацій у Молдові

Як повідомляється, під санкції потрапили сім осіб та три організації, відповідальні за дії, "спрямовані на дестабілізацію, підрив або загрозу суверенітету та незалежності, а також демократії, верховенства права та стабільності Молдови".

Зокрема, нові санкції спрямовані проти близьких соратників олігарха-втікача Ілана Шора. До списку увійшли лідери та члени організацій, що є правонаступниками забороненої політичної партії "Шор".

Зазначається, що деякі з осіб брали активну участь у схемах підкупу виборців під час президентських виборів та конституційного референдуму щодо вступу до ЄС у 2024 році, а також у хабарництві з метою корупції кількох політиків Молдови.

Також під санкції ЄС потрапила компанія "A7", яка має "численні зв’язки з Москвою і пов’язана з намаганнями вплинути на президентські вибори та конституційний референдум 2024 року щодо вступу до ЄС".

Крім того, Рада ЄС внесла до списку політичний блок "Перемога", заснований Шором і причетний до поширення неправдивої інформації та схем підкупу виборців.

До списку був внесений також Культурно-освітній центр Молдови "за сприяння втручанню у президентські вибори 2024 року".

"З огляду на сьогоднішнє внесення до списків, обмежувальні заходи ЄС, пов'язані з діями, що дестабілізують Республіку Молдова, застосовуються до 23 фізичних та 5 організацій", - зазначили в Раді ЄС.