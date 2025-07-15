ЄС ввів санкції проти проросійських політиків та організацій у Молдові

Рада Європейського Союзу ввела низку індивідуальних санкцій проти проросійських осіб та організацій, які відповідальні за дії, спрямовані на дестабілізацію Молдови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.
Як повідомляється, під санкції потрапили сім осіб та три організації, відповідальні за дії, "спрямовані на дестабілізацію, підрив або загрозу суверенітету та незалежності, а також демократії, верховенства права та стабільності Молдови".
Зокрема, нові санкції спрямовані проти близьких соратників олігарха-втікача Ілана Шора. До списку увійшли лідери та члени організацій, що є правонаступниками забороненої політичної партії "Шор".
Зазначається, що деякі з осіб брали активну участь у схемах підкупу виборців під час президентських виборів та конституційного референдуму щодо вступу до ЄС у 2024 році, а також у хабарництві з метою корупції кількох політиків Молдови.
Також під санкції ЄС потрапила компанія "A7", яка має "численні зв’язки з Москвою і пов’язана з намаганнями вплинути на президентські вибори та конституційний референдум 2024 року щодо вступу до ЄС".
Крім того, Рада ЄС внесла до списку політичний блок "Перемога", заснований Шором і причетний до поширення неправдивої інформації та схем підкупу виборців.
До списку був внесений також Культурно-освітній центр Молдови "за сприяння втручанню у президентські вибори 2024 року".
"З огляду на сьогоднішнє внесення до списків, обмежувальні заходи ЄС, пов'язані з діями, що дестабілізують Республіку Молдова, застосовуються до 23 фізичних та 5 організацій", - зазначили в Раді ЄС.
Нагадаємо, 30 травня 2023 року Єврорада затвердила санкції проти фізичних осіб, які підривають чи загрожують суверенітету та незалежності Республіки Молдова, чи демократії, верховенству закону, стабільності чи безпеці в країні.
Під обмеженнями вже перебувають молдавські олігархи-втікачі Володимир Плахотнюк та Ілан Шор, депутат проросійської партії "Шор" Марина Таубер і не тільки.
У лютому 2024 року Рада ЄС запровадила санкції проти ще шести осіб та однієї воєнізованої організації через дії, спрямовані на дестабілізацію, підрив або загрозу суверенітету та незалежності Молдови.
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