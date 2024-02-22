ЄС ввів санкції проти кількох осіб та організації через спроби дестабілізації Молдови

Рада Європейського союзу запровадила санкції проти шести осіб та однієї воєнізованої організації через дії, спрямовані на дестабілізацію, підрив або загрозу суверенітету та незалежності Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Раду Євросоюзу .

Відповідні обмежувальні заходи були введені сьогодні, 22 лютого.

У релізі зазначається, що Молдова є однією з країн, яка "найбільше постраждала від наслідків незаконного вторгнення Росії в Україну", і серйозні спроби дестабілізації країни почастішали.

Хто підпав під санкції

За словами Верховного представника із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, Рада ЄС накладає санкції на воєнізовану організацію: Асоціацію людей з еполетами "Scutul Poporului", яка "неодноразово намагалася підірвати демократичний уряд Молдови, у тому числі шляхом підбурювання до заворушень і насильницьких демонстрацій, а також її лідера".

Серед осіб, які підпали під обмежувальні заходи, є заступник голови Департаменту оперативної розвідки Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ, відповідальний за таємні операції Кремля в Молдові, зокрема в Придністровському регіоні з 2016 року.

Крім того, Рада накладає санкції на керівників медіа-трастів, які володіють кількома медіа-каналами в країні, та "часто поширюють повідомлення, спрямовані на перешкоджання та підрив демократичного політичного процесу".

"У списку також є інші особи, які займаються поширенням дезінформації та розпалюванням насильства та страху, або пов'язані зі справою "Банківське шахрайство", - йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Що передбачають обмежувальні заходи

Особи та організація, які підпали під нинішні санкції, підлягають замороженню активів. Громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти.

Крім того, шість осіб підлягають забороні на в'їзд і транзит через територію ЄС.

Санкції ЄС за дестабілізацію Молдови

Нагадаємо, перед цим 30 травня 2023 року Єврорада затвердила санкції проти фізичних осіб, які підривають чи загрожують суверенітету та незалежності Республіки Молдова, чи демократії, верховенству закону, стабільності чи безпеці в країні.

Під обмеженнями вже перебувають молдавські олігархи-втікачі Володимир Плахотнюк та Ілан Шор, депутат проросійської партії "Шор" Марина Таубер і не тільки.

Минулого літа до таких санкцій приєдналася нейтральна Швейцарія.