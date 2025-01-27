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ЄС ввів санкції проти офіцерів ГРУ, які причетні до кібератаки на Естонію у 2020-му

Ілюстративне фото: ЄС ввів санкції проти офіцерів ГРУ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Рада Європейського Союзу в понеділок, 27 січня, ухвалила додаткові обмежувальні заходи проти трьох росіян. Їх підозрюють у причетності до кібератаки проти Естонії у 2020 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.

Під санкції ЄС потрапили росіяни Ніколай Корчагін, Віталій Шевченко і Юрій Денісов. Вони є офіцерами підрозділу 29155 Генерального штабу Збройних сил Росії, відомого як ГРУ.

Ймовірно, підрозділ 29155 є відповідальним за кібератаки проти Естонії та інших країн-членів і партнерів ЄС, зокрема України, вбивств за кордоном та дестабілізаційні дії, як-то вибухи та кібератаки по всій Європі.

Зазначається, що санкції було введено в межах окремого режиму покарання за зловмисну кібердіяльність, під яким загалом перебувають 17 фізичних та чотири юридичні особи.

Раніше ми писали про те, що 25 грудня стало відомо, що між Естонією та Фінляндією було пошкоджено підводні кабелі зв'язку.

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