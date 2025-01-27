ЄС ввів санкції проти офіцерів ГРУ, які причетні до кібератаки на Естонію у 2020-му

Під санкції ЄС потрапили росіяни Ніколай Корчагін, Віталій Шевченко і Юрій Денісов. Вони є офіцерами підрозділу 29155 Генерального штабу Збройних сил Росії, відомого як ГРУ.

Ймовірно, підрозділ 29155 є відповідальним за кібератаки проти Естонії та інших країн-членів і партнерів ЄС, зокрема України, вбивств за кордоном та дестабілізаційні дії, як-то вибухи та кібератаки по всій Європі.

Зазначається, що санкції було введено в межах окремого режиму покарання за зловмисну кібердіяльність, під яким загалом перебувають 17 фізичних та чотири юридичні особи.