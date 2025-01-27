ЕС ввел санкции против офицеров ГРУ, которые причастны к кибератаке на Эстонию в 2020-м

Под санкции ЕС попали россияне Николай Корчагин, Виталий Шевченко и Юрий Денисов. Они являются офицерами подразделения 29155 Генерального штаба Вооруженных сил России, известного как ГРУ.

Вероятно, подразделение 29155 является ответственным за кибератаки против Эстонии и других стран-членов и партнеров ЕС, в частности Украины, убийств за рубежом и дестабилизирующие действия, такие как взрывы и кибератаки по всей Европе.

Отмечается, что санкции были введены в рамках отдельного режима наказания за злонамеренную кибердеятельность, под которым в целом находятся 17 физических и четыре юридических лица.