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ЕС ввел санкции против офицеров ГРУ, которые причастны к кибератаке на Эстонию в 2020-м

Иллюстративное фото: ЕС ввел санкции против офицеров ГРУ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Совет Европейского Союза в понедельник, 27 января, принял дополнительные ограничительные меры против трех россиян. Их подозревают в причастности к кибератаке против Эстонии в 2020 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.

Под санкции ЕС попали россияне Николай Корчагин, Виталий Шевченко и Юрий Денисов. Они являются офицерами подразделения 29155 Генерального штаба Вооруженных сил России, известного как ГРУ.

Вероятно, подразделение 29155 является ответственным за кибератаки против Эстонии и других стран-членов и партнеров ЕС, в частности Украины, убийств за рубежом и дестабилизирующие действия, такие как взрывы и кибератаки по всей Европе.

Отмечается, что санкции были введены в рамках отдельного режима наказания за злонамеренную кибердеятельность, под которым в целом находятся 17 физических и четыре юридических лица.

Ранее мы писали о том, что 25 декабря стало известно, что между Эстонией и Финляндией были повреждены подводные кабели связи.

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