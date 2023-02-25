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ЄС ввів у дію десятий пакет санкцій проти Росії

Фото: ЄС ввів у дію десятий пакет санкцій проти Росії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У суботу, 25 лютого, Європейський Союз ввів у дію десятий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний документ ЄС.

Як повідомляється, обмеження введено проти 87 фізичних та 34 юридичних осіб.

Зокрема, до списку увійшли:

  • Альфа-банк, Росбанк та банк "Тінькофф";
  • ТОВ "Комерційні автомобілі - група ГАЗ";
  • ряд підприємств "Росатому";
  • медіагрупа "Патріот";
  • Національна перестрахувальна компанія;
  • голова Росспівробітництва Євген Примаков;
  • уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова;
  • заступник голови уряду Московської області В'ячеслав Духін за депортацію українських дітей у Росію;
  • хірург Леонід Рошаль;
  • голова Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства та прав людини (РПЛ) Валерій Фадєєв;
  • підприємство "Росатомфлот", що управляє атомним криголамним флотом РФ;
  • Міноборони РФ;
  • Служба зовнішньої розвідки РФ;
  • заступник гендиректора "Першого каналу" Кирило Клейменов;
  • заступник гендиректора "Національної Медіа Групи" Олександр Акопов;
  • воєначальник Олексій Авдєєв;
  • воєначальник Михайло Теплинський;
  • воєначальник Сергій Каракаєв;
  • медіагрупа "Росія сьогодні" та виконавчий директор Кирило Вишинський;
  • головний редактор "Росія 24" Євген Бекасов;
  • головний редактор "Літературної газети" Максим Замшев;
  • головний редактор агентства Regnum Марина Ахмедова;
  • інформаційне агентство Sputnik;
  • колишній глава "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв.

Санкції також торкнулися чотирьох громадян Ірану, зокрема керуючого директора аерокосмічної компанії Qods Aviation Industry.

Нагадаємо, у суботу, 25 лютого, Європейський Союз затвердив новий десятий пакет санкцій проти Росії. До нього увійшли 121 фізична та юридична особа, торгівля та пропагандистські росЗМІ.

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