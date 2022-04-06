UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС может ввести санкции против Дерипаски, Ротенберга и дочерей Путина, - FT

Фото: Евросоюз обсудит санкции против приближенных к Владимиру Путину (flickr com libereurope)
Автор: Артем Горовенко

Европейский союз обсудит введение санкций в отношении олигархов и чиновников, приближенных к российскому президенту Владимиру Путин. А также против его дочерей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, сегодня будет обсуждаться внесение в санкционный список главы "Сбербанка" Германа Грефа, олигарха Олега Дерипаски, владельца платформы электронной коммерции Ozon Александра Шульгина, одного из ближайших деловых партнеров Путина Бориса Ротенберга и владельца крупнейшей в стране компании по добыче золота Саида Керимова.

Кроме того, обе дочери Путина Екатерина Тихонова и Мария Воронцова должны попасть в черный список за получение выгоды от российского правительства.

При этом FT подчеркивает, что данный список не является окончательным и может измениться, прежде чем санкции вступят в силу.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада ввела санкции против российских олигархов Владимира Потанина, Леонида Михельсона, Виктора Вексельберга и других.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против РоссииВойна России против Украины