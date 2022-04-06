ЕС может ввести санкции против Дерипаски, Ротенберга и дочерей Путина, - FT

Европейский союз обсудит введение санкций в отношении олигархов и чиновников, приближенных к российскому президенту Владимиру Путин. А также против его дочерей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

По данным издания, сегодня будет обсуждаться внесение в санкционный список главы "Сбербанка" Германа Грефа, олигарха Олега Дерипаски, владельца платформы электронной коммерции Ozon Александра Шульгина, одного из ближайших деловых партнеров Путина Бориса Ротенберга и владельца крупнейшей в стране компании по добыче золота Саида Керимова.

Кроме того, обе дочери Путина Екатерина Тихонова и Мария Воронцова должны попасть в черный список за получение выгоды от российского правительства.

При этом FT подчеркивает, что данный список не является окончательным и может измениться, прежде чем санкции вступят в силу.