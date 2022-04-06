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ЄС може ввести санкції проти Дерипаски, Ротенберга і дочок Путіна, - FT

Фото: Євросоюз обговорить санкції проти наближених до Володимира Путіна (flickr com libereurope)
Автор: Артем Горовенко

Європейський союз обговорить введення санкцій щодо олігархів і чиновників, наближених до російського президента Володимира Путіна. А також проти його дочок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними видання, Сьогодні буде обговорюватися внесення до списку санкцій глави "Сбербанку" Германа Грефа, олігарх Олега Дерипаски, власника платформи електронної комерції Ozon Олександра Шульгіна, одного з найближчих ділових партнерів Путіна Бориса Ротенберга і власника найбільшої в країні компанії з видобутку золота Саїда Керімова.

Крім того, обидві дочки Путіна Катерина Тихонова і Марія Воронцова повинні потрапити в чорний список за отримання вигоди від російського уряду.

При цьому FT підкреслює, що даний список не є остаточним і може змінитися, перш ніж санкції набудуть чинності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Канада ввела санкції проти російських олігархів Володимира Потаніна, Леоніда Міхельсона, Віктора Вексельберга та інших.

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