ru ua
Ср, 06 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ЕС может ввести санкции против Дерипаски, Ротенберга и дочерей Путина, - FT

Новина українською →
Брюссель, Среда 06 апреля 2022 11:03
ЕС может ввести санкции против Дерипаски, Ротенберга и дочерей Путина, - FT Фото: Евросоюз обсудит санкции против приближенных к Владимиру Путину (flickr com libereurope)
Автор: Артем Горовенко

Европейский союз обсудит введение санкций в отношении олигархов и чиновников, приближенных к российскому президенту Владимиру Путин. А также против его дочерей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, сегодня будет обсуждаться внесение в санкционный список главы "Сбербанка" Германа Грефа, олигарха Олега Дерипаски, владельца платформы электронной коммерции Ozon Александра Шульгина, одного из ближайших деловых партнеров Путина Бориса Ротенберга и владельца крупнейшей в стране компании по добыче золота Саида Керимова.

Кроме того, обе дочери Путина Екатерина Тихонова и Мария Воронцова должны попасть в черный список за получение выгоды от российского правительства.

При этом FT подчеркивает, что данный список не является окончательным и может измениться, прежде чем санкции вступят в силу.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада ввела санкции против российских олигархов Владимира Потанина, Леонида Михельсона, Виктора Вексельберга и других.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России Война России против Украины
NEWS
42-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
42-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки