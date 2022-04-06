ЄС може ввести санкції проти Дерипаски, Ротенберга і дочок Путіна, - FT
Європейський союз обговорить введення санкцій щодо олігархів і чиновників, наближених до російського президента Володимира Путіна. А також проти його дочок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За даними видання, Сьогодні буде обговорюватися внесення до списку санкцій глави "Сбербанку" Германа Грефа, олігарх Олега Дерипаски, власника платформи електронної комерції Ozon Олександра Шульгіна, одного з найближчих ділових партнерів Путіна Бориса Ротенберга і власника найбільшої в країні компанії з видобутку золота Саїда Керімова.
Крім того, обидві дочки Путіна Катерина Тихонова і Марія Воронцова повинні потрапити в чорний список за отримання вигоди від російського уряду.
При цьому FT підкреслює, що даний список не є остаточним і може змінитися, перш ніж санкції набудуть чинності.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Канада ввела санкції проти російських олігархів Володимира Потаніна, Леоніда Міхельсона, Віктора Вексельберга та інших.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.