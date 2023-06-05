У ЄС ввели санкції проти росіян, причетних до арешту Кара-Мурзи

Європейський союз ввів санкції проти дев'яти росіян, які причетні до ув’язнення російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Eur-Lex.

Під санкції потрапили заступник міністра юстиції Росії Олег Свириденко, слідчі Денис Колесников та Андрій Задачин, директор АНО "Незалежний експерт" Данило Міхєєв.

Окрім цього у списку опинились суддя Хамовницького районного суду Діана Міщенко, суддя Басманного суду Олена Ленська, судді Мосміськсуду Ілля Козлов та Сергій Подопригоров, начальник СІЗО-5 Дмитро Комнов.

Активи вказаних осіб підлягають заморожуванню. Також їм заборонено в'їзд до країн Євросоюзу.

"Сьогоднішнє рішення про санкції ще раз демонструє рішучість Європейського союзу солідаризуватися з усіма тими, хто зазнає судового переслідування, тюремного ув'язнення або залякування за те, що бореться за права людини і говорить правду", - заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Справа Кара-Мурзи

Після початку повномасштабного вторгнення російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза не виїхав з Росії. Навесні минулого року критика Путіна затримали у справі про "фейки". Пізніше проти нього відкрили ще дві кримінальні справи і звинуватили у "державній зраді".

Суд у Москві 17 квітня 2023 року виніс вирок опозиціонеру. Кара-Мурзу засудили до 25 років за ґратами за "фейки про російську армію".

Санкції за арешт критика Путіна

За ув'язнення Кара-Мурзи низка країн ввели санкції проти Росії. Зокрема, Велика Британія та Литва.

Євросоюз також заявив про намір ввести санкції проти винних в арешті критика російського диктатора. За даними ЗМІ, йдеться про заступника міністра юстиції Росії Олега Свириденка, чотирьох російських суддів, начальника в'язниці і трьох інших російських посадовців.

Список підсанкційних осіб сформували у Брюсселі ще минулого тижня, але Угорщина заблокувала санкції через російського заступника міністра.