ЄС ввів санкції проти Венесуели через переобрання Мадуро

Рада ЄС із закордонних справ вимагає провести в Венесуелі нові вибори

Європейський союз у понеділок, 28 травня 2018 року, прийняв рішення про введення нового пакету санкцій проти чиновників Венесуели у зв'язку з переобранням на черговий термін президента Ніколаса Мадуро. Про це свідчить заява глав МЗС країн ЄС, повідомляє Deutsche Welle.

Відзначається, що венесуельським чиновникам, що ввійшли до списку санкцій, забороняється в'їзд на територію Євросоюзу, а їхні активи будуть заморожені.

Зазначено, що сам список буде оприлюднено в червні.

"ЄС буде діяти швидко, відповідно до встановлених процедур, для прийняття додаткових цілеспрямованих обмежувальних заходів", - підкреслюється у заяві міністрів.

Крім того, Рада Євросоюзу із закордонних справ висунула вимогу провести в Венесуелі нові вибори, які будуть відповідати міжнародним демократичним стандартам. Відзначається також, що санкції ніяк не торкнуться населення країни, що страждає від глибокої економічної кризи.

Нагадаємо, раніше щонайменше 14 країн анонсували відкликання своїх послів із Венесуели після проведення у країні президентських виборів, у ході яких Ніколас Мадуро був переобраний президентом. Країни не визнають легітимність цих виборів.