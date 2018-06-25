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ЄС ввів санкції проти топ-чиновників Венесуели

НовиниСуспільство    25.06.2018 - 16:14
Фото: прапор ЄС (pixabay.com)
Фото: прапор ЄС (pixabay.com)

Через порушення прав людини та порушення демократії

Європейський Союз (ЄС) ввів санкції проти топ-чиновників Венесуели, а саме віце-президентів та силовиків. Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради.

Так, рада ЄС прийняла рішення включити 11 осіб у санкційний список за порушення прав людини та порушення демократії та верховенства права у Венесуелі.

До списку потрапили віце-президент Венесуели з питань економіки Тарек Зайдан Ель-Айссамі Мадда, віце-президент Делсі Родрігес, кілька високопоставлених командирів венесуельської армії, глава контррозвідки та віце-президент виборчої комісії.

Як зазначається, вказаним особам забороняється в’їзд на території ЄС, а їхні активи у європейських країнах заморожуються.

"Це рішення слідує за висновками Ради, прийнятими 28 травня 2018 року, в яких містився заклик до додаткових цілеспрямованих обмежувальних заходів, які не зашкодять венесуельському населенню у відповідь на недавні президентські вибори, що відбулися у Венесуелі", - йдеться у повідомленні.

В ЄС вважають, що вибори у Венесуелі не були ні вільними, ні справедливими, а їхній результат не мав жодної довіри, оскільки виборчий процес не був забезпечений необхідними гарантіями демократії.

На цьому тлі ЄС також закликав провести нові президентські вибори відповідно до міжнародно визнаних демократичних стандартів та венесуельського конституційного ладу.

Після сьогоднішнього рішення до санкційного списку ЄС загалом входять 18 венесуельських посадових осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Європейський союз у понеділок, 28 травня 2018 року, прийняв рішення про введення нового пакету санкцій проти чиновників Венесуели у зв'язку з переобранням на черговий термін президента Ніколаса Мадуро.

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Теги публікації: Евросоюз, Санкції, Венесуэла  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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