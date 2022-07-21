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ЕС ввел санкции против сирийцев, помогающих России набирать боевиков на войну в Украине

Фото: ЕС ввел санкции против сирийцев, помогающих России (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Евросоюз ввел санкции против десяти граждан Сирии и двух частных охранных компаний. Они помогали России вербовать наемников на войну в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

Так, в санкционный список внесли владельца сирийской авиакомпании "Cham Wings" Иссама Шаммута, который связан с режимом Башара Асада, и офицера армии Сирии Салеха аль-Адбуллу. Последний непосредственно занимался вербовкой солдат со своего подразделения, 16-й бригады сирийской армии.

Кроме того, ЕС ввел санкции против главнокомандующего Армии освобождения Палестины Мухаммеда ас-Салти. Он призывал палестинских наемников участвовать в боевых действиях на территории Украины.

Под санкции ЕС попали две сирийские охранные компании "Sanad Protection and Security Services" и "Аль-Сайяд". Их связывают с российской ЧВК "Вагнер".

Напомним, что сегодня ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России за военную агрессию против Украины.

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