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ЄС ввів санкції проти сирійців, які допомагали Росії набирати бойовиків на війну в Україну

Фото: ЄС ввів санкції проти сирійців, які допомагають Росії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Євросоюз запровадив санкції проти десяти громадян Сирії та двох приватних охоронних компаній. Вони допомагали Росії вербувати найманців на війну в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіційний журнал ЄС.

Так, до санкційного списку внесли власника сирійської авіакомпанії "Cham Wings" Іссама Шаммута, який пов'язаний з режимом Башара Асада, та офіцера армії Сирії Салеха аль-Адбуллу. Останній безпосередньо займався вербуванням солдатів зі свого підрозділу, 16-ї бригади сирійської армії.

Крім того, ЄС запровадив санкції проти головнокомандувача Армії визволення Палестини Мухаммеда ас-Салті. Він закликав палестинських найманців брати участь у бойових діях на території України.

Під санкції ЄС потрапили дві сирійські охоронні компанії "Sanad Protection and Security Services" та "Аль-Сайяд". Їх пов'язують з російською ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, що сьогодні ЄС затвердив сьомий пакет санкцій проти Росії за військову агресію проти України.

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