ЕС ввел новый пакет санкций против военного режима Мьянмы

Европейский союз расширил санкционный список против военной хунты в Мьянме. В него вошли министры военного режима.
Об этом говорится в заявлении Евросоюза.
В списке также есть заместители министров и генеральный прокурор, "который отвечает за подрыв демократии и верховенства права".
"Сегодня Совет ЕС ввел санкции против 8 человек, 3 субъектов хозяйствования и Организации ветеранов войны в связи с военным переворотом, осуществленным в Мьянме/Бирме 1 февраля 2021, и репрессиями против мирных демонстрантов", - говорится в сообщении.
Четыре учреждения, которые попали под санкции, находятся в государственной собственности или контролируемые вооруженными силами Мьянмы, и были привлечены к доходам военного режима и его репрессивных действий.
В общем, учитывая новые санкции, ограничительные меры применяются к 43 физическим лицам и 6 субъектам хозяйствования.
В частности, ограничения включают замораживание финансовых активов, запрет на предоставление любых фондов или финансирования включенным в список лицам или учреждениям, запрет на путешествия или транзит по территории ЕС и тому подобное.
Напомним, что переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Военные свергли правительства и захватили власть. После этого по всей стране начались протесты, которые военные пытались утихомирить жесткими способами.
Ранее сообщалось, что в результате переворота в Мьянме было убито более 860 протестующих. Такие данные сообщили в ООН.