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ЄС ввів новий пакет санкцій проти військового режиму М'янми

Автор: Артур Родивилов

Європейський союз розширив санкційний список проти військової хунти в М'янмі. До нього увійшли міністри військового режиму.

Про це йдеться в заяві Євросоюзу.

У списку також є заступники міністрів і генеральний прокурор, "який відповідає за підрив демократії та верховенства права".

"Сьогодні Рада ЄС ввела санкції проти 8 осіб, 3 суб'єктів господарювання та організації ветеранів війни у зв'язку з військовим переворотом, здійсненим в М'янмі/Бірмі 1 лютого 2021, і репресіями проти мирних демонстрантів", - йдеться в повідомленні.

Чотири установи, які потрапили під санкції, перебувають у державній власності або контрольовані збройними силами М'янми, і були залучені до доходів військового режиму та його репресивних дій.

Загалом, враховуючи нові санкції, обмежувальні заходи застосовуються до 43 фізичних осіб та 6 суб'єктів господарювання.

Зокрема, обмеження включають заморожування фінансових активів, заборону на надання будь-яких фондів або фінансування включеним до списку особам або установам, заборону на подорожі або транзит територією ЄС тощо.

Нагадаємо, що переворот в М'янмі стався 1 лютого. Військові скинули уряд і захопили владу. Після цього по всій країні почалися протести, які військові намагалися втихомирити жорсткими способами.

Раніше повідомлялося, що в результаті перевороту в М'янмі було вбито понад 860 протестувальників. Такі дані повідомили в ООН.

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