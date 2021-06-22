ЄС ввів новий пакет санкцій проти військового режиму М'янми

У списку також є заступники міністрів і генеральний прокурор, "який відповідає за підрив демократії та верховенства права".

"Сьогодні Рада ЄС ввела санкції проти 8 осіб, 3 суб'єктів господарювання та організації ветеранів війни у зв'язку з військовим переворотом, здійсненим в М'янмі/Бірмі 1 лютого 2021, і репресіями проти мирних демонстрантів", - йдеться в повідомленні.

Чотири установи, які потрапили під санкції, перебувають у державній власності або контрольовані збройними силами М'янми, і були залучені до доходів військового режиму та його репресивних дій.

Загалом, враховуючи нові санкції, обмежувальні заходи застосовуються до 43 фізичних осіб та 6 суб'єктів господарювання.

Зокрема, обмеження включають заморожування фінансових активів, заборону на надання будь-яких фондів або фінансування включеним до списку особам або установам, заборону на подорожі або транзит територією ЄС тощо.