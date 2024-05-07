ЄС введе заходи проти 11 російських кораблів, причетних до порушення санкцій, - Bloomberg

Пропоновані заходи, якщо вони будуть схвалені державами-членами, заборонять судам доступ до портів ЄС та зони стоянки, а також ускладнять логістику їхньої експлуатації, заборонивши їм використовувати європейські компанії для надання низки послуг.

До суден входять чотири бензовози, два танкери для сирої нафти, два газосховища, які використовуються в майбутньому проекті "Новатека" з перевалки зрідженого природного газу на півострові Камчатка, а також вантажне судно. Одним з них є танкер Andromeda Star, який зазнав аварії в Балтійському морі і у якого було виявлено недійсне європейське страхування.

Ці пропозиції є частиною зусиль ЄС щодо припинення здатності Москви обійти обмеження цін на російську нафту за допомогою використання тіньового флоту та обмежити діяльність судів, що беруть участь у перевезенні товарів, які приносять дохід російській військовій машині, особливо в підсанкційних галузях.

Пропозиції ЄС

Згідно з проектом документа, з яким ознайомився Bloomberg, заборона поширюватиметься на страхування та технічну допомогу, послуги з постачання суден, послуги зі зміни екіпажу, послуги з навантаження та розвантаження вантажів, послуги з встановлення кранців та буксири. Європейським постачальникам також буде заборонено займатися перевалкою із судна на судно, йдеться у проекті.

Санкції, серед іншого, ускладнять цим судам отримання палива, але заходи ЄС, схоже, менш жорсткі, ніж ті, що застосовуються Казначейством США щодо кількох таких самих судів.

У рамках того ж пакету санкцій, який стане 14-м, Єврокомісія також запропонувала включити кілька проектів ЗПГ і заборонити перевалку російського ЗПГ з ЄС до третіх країн.

Європейським експортерам буде запропоновано посилити комплексну перевірку своєї торгової практики, і їм можуть загрожувати заходи, якщо вони не зможуть перешкодити обходу важливих товарів через відсутність перевірок.

Санкції ЄС мають бути схвалені одноголосно 27 державами-членами блоку, і пакет може змінитися до того, як його остаточно доопрацюють.

Нагадаємо, Єврокомісія направила членам ЄС проект 14 пакетів санкцій проти Росії. Зокрема, пропонується запровадити заборону перевалки російського ЗПГ у європейських портах, звідки він надалі вирушає по всьому світу. При цьому про заборону російського зрідженого газу в ЄС не йдеться.