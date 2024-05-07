ЕС введет меры против 11 российских кораблей, причастных к нарушению санкций, - Bloomberg

Предлагаемые меры, если они будут одобрены государствами-членами, запретят судам доступ в порты ЕС и зоны стоянки, а также усложнят логистику их эксплуатации, запретив им использовать европейские компании для оказания ряда услуг.

В число судов входят четыре бензовоза, два танкера для сырой нефти, два газохранилища, используемые в будущем проекте "Новатэка" по перевалке сжиженного природного газа на полуострове Камчатка, а также грузовое судно. Одним из них является танкер Andromeda Star, который потерпел крушение в Балтийском море и у которого было обнаружено недействительное европейское страхование,

Эти предложения являются частью усилий ЕС по пресечению способности Москвы обойти ограничение цен на российскую нефть посредством использования теневого флота и ограничить деятельность судов, участвующих в перевозке товаров, приносящих доход российской военной машине, особенно в подсанкционных отраслях.

Предложения ЕС

Согласно проекту документа, с которым ознакомился Bloomberg, запрет будет распространяться на страхование и техническую помощь, услуги по снабжению судов, услуги по смене экипажа, услуги по погрузке и разгрузке грузов, услуги по установке кранцев и буксиры. Европейским поставщикам также будет запрещено заниматься перевалкой с судна на судно, говорится в проекте.

Санкции, среди прочего, затруднят этим судам получение топлива, но меры ЕС, похоже, менее жесткие, чем те, которые применяются Казначейством США в отношении нескольких таких же судов.

В рамках того же пакета санкций, который станет 14-м по счету, Еврокомиссия также предложила включить несколько проектов СПГ и запретить перевалку российского СПГ из ЕС в третьи страны.

Европейским экспортерам будет предложено усилить комплексную проверку своей торговой практики, и им могут грозить меры, если они не смогут воспрепятствовать обходу важных товаров из-за отсутствия проверок.

Санкции ЕС должны быть одобрены единогласно 27 государствами-членами блока, и пакет может измениться до того, как он будет окончательно доработан.

Напомним, Еврокомиссия направила членам ЕС проект 14 пакета санкций против России. В частности, предлагается ввести запрете перевалки российского СПГ в европейских портах, откуда он в дальнейшем отправляется по всему миру. При этом о запрете российского сжиженного газа в ЕС речь не идет.