ЄС введе санкції проти Деркача та кримського шахіста Карякіна, - ЗМІ

За даними видання, у 16-му пакеті санкції ЄС запровадять проти Андрія Деркача - сина колишнього голови СБУ часів президентства Кучми Леоніда Деркача, нардепа багатьох скликань (із 1998 до 2023 років).

У січні 2023 року Деркача позбавили українського громадянства. Зрадник став сенатором РФ від Астраханської області, є членом комітету безпеки і оборони Ради федерації РФ. У вересні 2020 року проти нього ввели санкції США через спроби вплинути на вибори президента.

В Україні Деркач перебуває під слідством та оголошений у розшуку.

За інформацією "Радіо Свобода", під санкції ЄС також потрапить кримський шахіст Сергій Карякін. Він народився у 1990 році у Сімферополі, але ще в 2009 році змінив своє спортивне громадянство на російське. З 2014 року колись наймолодший у світі гросмейстер виправдовував агресію РФ проти України.

Видання додає, що у новому пакеті ЄС запровадить обмеження проти осіб і організацій з Китаю та КНДР. Будуть запроваджені санкції проти представників російських пропагандистських ЗМІ.