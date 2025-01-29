ЄС введе санкції проти Деркача та кримського шахіста Карякіна, - ЗМІ

Європейський Союз у новому пакеті санкцій запровадить обмеження проти кількох десятків нових фізичних і юридичних осіб. До списку потраплять зрадники Андрій Деркач та Сергій Карякін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
За даними видання, у 16-му пакеті санкції ЄС запровадять проти Андрія Деркача - сина колишнього голови СБУ часів президентства Кучми Леоніда Деркача, нардепа багатьох скликань (із 1998 до 2023 років).
У січні 2023 року Деркача позбавили українського громадянства. Зрадник став сенатором РФ від Астраханської області, є членом комітету безпеки і оборони Ради федерації РФ. У вересні 2020 року проти нього ввели санкції США через спроби вплинути на вибори президента.
В Україні Деркач перебуває під слідством та оголошений у розшуку.
За інформацією "Радіо Свобода", під санкції ЄС також потрапить кримський шахіст Сергій Карякін. Він народився у 1990 році у Сімферополі, але ще в 2009 році змінив своє спортивне громадянство на російське. З 2014 року колись наймолодший у світі гросмейстер виправдовував агресію РФ проти України.
Видання додає, що у новому пакеті ЄС запровадить обмеження проти осіб і організацій з Китаю та КНДР. Будуть запроваджені санкції проти представників російських пропагандистських ЗМІ.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз оголосить 16-й пакет санкцій проти Росії наприкінці лютого, у річницю вторгнення РФ в Україну. Угорщина знову блокує санкції, але, як зазначає Politico, Будапешт погодився на поступки за певних умов.
Також Politico з посиланням на дипломатів повідомляє, що ЄС у новому пакеті санкцій не введе повну заборону на імпорт російського скрапленого природного газу.
Проте будуть введені обмеження проти закупівлі алюмінію, постачання в РФ обладнання для відеоігор, як-от Xbox.
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