UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄС введе мита на цукор та яйця з України через перевищення квоти, - FT

Фото: цукор з України в ЄС обкладуть митом (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

ЄС збирається ввести мита на імпорт українського цукру та яєць, використовуючи "аварійне гальмо", покликане заспокоїти фермерів, які протестували по всьому блоку на початку цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними джерел видання, тарифи у розмірі 89 євро за тонну будуть введені починаючи з 28 червня, аналогічно тарифу, який було введено на українську овес минулого тижня, і діятимуть до червня 2025 року.

Обмеження у разі зростання імпорту

У червні 2022 року ЄС тимчасово призупинив низку тарифів, передбачених Угодою про асоціацію з Україною.

У квітні Європейський парламент схвалив продовження на рік безмитної торгівлі українською сільськогосподарською продукцією, водночас запровадивши нові обмеження на рівень імпорту. Це буде останній перегляд. ЄС та Україна мають намір укласти довгострокову угоду з червня 2025 року.

Початкова пропозиція Єврокомісії передбачала, що тарифи мають набути чинності на птицю, яйця та цукор, якщо імпорт перевищить середній рівень 2022 та 2023 років.

Законодавці ЄС додали до списку овес, крупу, кукурудзу та мед, а Франція та Польща наполягали на тому, щоб розрахунковий період включав 2021 рік, рік перед вторгненням Росії, коли імпорт був нижчим через мита. У результаті було знайдено компроміс, що включає лише другу половину 2021 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз