ЄС введе мита на цукор та яйця з України через перевищення квоти, - FT

За даними джерел видання, тарифи у розмірі 89 євро за тонну будуть введені починаючи з 28 червня, аналогічно тарифу, який було введено на українську овес минулого тижня, і діятимуть до червня 2025 року.

Обмеження у разі зростання імпорту

У червні 2022 року ЄС тимчасово призупинив низку тарифів, передбачених Угодою про асоціацію з Україною.

У квітні Європейський парламент схвалив продовження на рік безмитної торгівлі українською сільськогосподарською продукцією, водночас запровадивши нові обмеження на рівень імпорту. Це буде останній перегляд. ЄС та Україна мають намір укласти довгострокову угоду з червня 2025 року.

Початкова пропозиція Єврокомісії передбачала, що тарифи мають набути чинності на птицю, яйця та цукор, якщо імпорт перевищить середній рівень 2022 та 2023 років.

Законодавці ЄС додали до списку овес, крупу, кукурудзу та мед, а Франція та Польща наполягали на тому, щоб розрахунковий період включав 2021 рік, рік перед вторгненням Росії, коли імпорт був нижчим через мита. У результаті було знайдено компроміс, що включає лише другу половину 2021 року.