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ЕС введет пошлины на сахар и яйца из Украины из-за превышения квоты, - FT

Фото: сахар из Украины в ЕС обложат пошлинами (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

ЕС собирается ввести таможенные пошлины на импорт украинского сахара и яиц, используя "аварийный тормоз", призванный успокоить фермеров, которые протестовали по всему блоку в начале этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным источников издания, тарифы в размере 89 евро за тонну будут введены начиная с 28 июня, аналогично тарифу, который был введен на украинский овес на прошлой неделе, и будут действовать до июня 2025 года.

Ограничения при росте импорта

В июне 2022 года ЕС временно приостановил ряд тарифов, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Украиной.

В апреле Европейский парламент одобрил продление на год беспошлинной торговли украинской сельскохозяйственной продукцией, одновременно введя новые ограничения на уровень импорта. Это будет последний пересмотр. ЕС и Украина намерены заключить долгосрочное соглашение с июня 2025 года.

Первоначальное предложение Еврокомиссии предусматривало, что тарифы должны вступить в силу на птицу, яйца и сахар, если импорт превысит средний уровень 2022 и 2023 годов.

Законодатели ЕС добавили в список овес, крупу, кукурузу и мед, а Франция и Польша настаивали на том, чтобы расчетный период включал в себя 2021 год, год перед вторжением России, когда импорт был ниже из-за пошлин. В итоге был найден компромисс, включающий только вторую половину 2021 года.

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