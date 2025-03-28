У ЄС вважають, що Україна сама має вирішувати, коли проводити вибори

За її словами, ніхто не має пропонувати вибори Україні.

"Володимир Зеленський був легітимно обраний, демократично обраний, і поки український народ не попросить про вибори, ніхто інший не повинен пропонувати їх", - зазначила Піньо.

Своєю чергою речниця Єврокомісії Аніта Гіппер заявила, що Європейський Союз концентрується на досягненні сталого миру та завершенні війни Росії проти України, а не на виборах в Україні.

"Путін - злочинець, і його розшукують за воєнні злочини, і ми не збираємося звертати увагу або коментувати все, що він видає за пропаганду", - наголосила вона.