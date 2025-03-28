У ЄС вважають, що Україна сама має вирішувати, коли проводити вибори

Україна сама має вирішувати, коли проводити вибори. Президент Володимир Зеленський був легітимно та демократично обраний.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила речниця Європейської комісії Паула Піньо під час брифінгу.
За її словами, ніхто не має пропонувати вибори Україні.
"Володимир Зеленський був легітимно обраний, демократично обраний, і поки український народ не попросить про вибори, ніхто інший не повинен пропонувати їх", - зазначила Піньо.
Своєю чергою речниця Єврокомісії Аніта Гіппер заявила, що Європейський Союз концентрується на досягненні сталого миру та завершенні війни Росії проти України, а не на виборах в Україні.
"Путін - злочинець, і його розшукують за воєнні злочини, і ми не збираємося звертати увагу або коментувати все, що він видає за пропаганду", - наголосила вона.
Нагадаємо, вчора, 27 березня, російський диктатор Володимир Путін, вкотре заявив, що уряд України є "нелегітимним".
Він хоче, щоб в Україні було встановлено "тимчасове управління" під егідою ООН, США та європейських країн, щоб провести вибори та "привести до влади дієздатний уряд".
У відповідь Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий запропонував запровадити тимчасове управління вже в Росії. І почати його з Воркути, яка перебуває в розрусі.
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