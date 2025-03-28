В ЕС считают, что Украина сама должна решать, когда проводить выборы

По ее словам, никто не должен предлагать выборы Украине.

"Владимир Зеленский был легитимно избран, демократически избран, и пока украинский народ не попросит о выборах, никто другой не должен предлагать их", - отметила Пиньо.

В свою очередь спикер Еврокомиссии Анита Гиппер заявила, что Европейский Союз концентрируется на достижении устойчивого мира и завершении войны России против Украины, а не на выборах в Украине.

"Путин - преступник, и его разыскивают за военные преступления, и мы не собираемся обращать внимание или комментировать все, что он выдает за пропаганду", - подчеркнула она.