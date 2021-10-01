В ЕС встревожены усилением авторитаризма в Украине под предлогом закона об олигархах, - эксперт

Европейский союз всерьез опасается, что украинская власть будет использовать так называемый закон об олигархах для политической борьбы, контроля над СМИ и построения авторитаризма по образку России начала 2000-х.

"Есть опасение того, что эта антиолигархическая политика – это опять же будет просто инструмент политической борьбы и что эти медиа-империи, которые сейчас находятся под контролем олигархов, могут пойти под контроль государства или под контроль каких-то политических сил, которые близки к исполнительной ветке власти. То есть, такую опасность тоже видят, что это будет просто прелюдия для концентрации власти", - сообщил эксперт в интервью, обнародованном на YouTube-канале Сергея Лещенко.

В качестве аналогии к текущим процессам в Украине Андреас Умланд привел политику раннего Владимира Путина.

"И пример этому - то, что произошло при Путине, когда он пришел к власти и начал тоже давить определенных олигархов, и потом это была часть его антидемократической централизации власти. То есть, смотрят с опасением, я думаю, на Западе на этот закон о деолигархизации", - добавил эксперт.