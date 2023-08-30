ua en ru
Ср, 30 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У ЄС впевнені, що "вагнерівці" продовжать свою діяльність в Африці

Середа 30 серпня 2023 18:54
UA EN RU
У ЄС впевнені, що "вагнерівці" продовжать свою діяльність в Африці Фото: у ЄС впевнені, що "вагнерівці" продовжать свою діяльність в Африці (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Найманці ПВК "Вагнера" можуть швидко знайти заміну своєму померлому ватажку Євгену Пригожину та продовжити свою діяльність в Африці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови дипломатії ЄС Жозепа Бореля, якого цитує The Guardian.

Виступаючи перед журналістами після зустрічі міністрів оборони ЄС в Іспанії, Боррель сказав, що, незважаючи на загибель ватажка ПВК Євгена Пригожина в авіакатастрофі, він "впевнений, що вони швидко знайдуть йому заміну".

Голова дипломатії ЄС вважає, що "вагнерівці" продовжать свою діяльність в Африці, тому що це "збройне крило Росії".

"Вони ("вагнерівці" - ред.) продовжать служити Путіну і робити те, що вони роблять, що, безумовно, не сприяє миру в Сахелі або захисту прав і свобод в Сахелі", - додав Боррель.

Смерть Пригожина

23 серпня літак ПВК "Вагнера" розбився неподалік резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї. Тоді загинули десять людей. Російська влада стверджує, що серед пасажирів був Євген Пригожин.

Він помер через два місяці після того, як влаштував короткий заколот, який став найбільшим викликом правлінню Путіна з моменту його приходу до влади 1999 року.

Ватажка найманців таємно поховали на Прохорівському цвинтарі в Санкт-Петербурзі 29 серпня.

При цьому у Білому домі натякають, що Путін може бути причетний до загибелі Пригожина, оскільки Кремля має довгу історію вбивства опонентів.

Найманці в Африці

Росія зберігає вплив на країни Африки за допомогою пропаганди та бойовиків ПВК "Вагнера".

Зокрема, частина найманців, яких перекинули до Білорусі, вирішила підписати контракти та виїхати до Африки через відсутність фінансування з боку РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Африка ПВК Вагнера Жозеп Боррель Евросоюз
NEWS
РФ запустила по Україні понад 40 ракет і дронів: скільки цілей збили
РФ запустила по Україні понад 40 ракет і дронів: скільки цілей збили
DAILY
Крила та очі ЗСУ. Як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крила та очі ЗСУ. Як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше