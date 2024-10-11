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ЄС вперше видав візи дезертирам з армії РФ, один з них був на війні в Україні, - BBC

П'ятниця 11 жовтня 2024 21:56
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ЄС вперше видав візи дезертирам з армії РФ, один з них був на війні в Україні, - BBC Ілюстративне фото: російський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Європейський Союз вперше видав візи групі російських дезертирів. Вони вже подали запит на притулок у Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

За даними видання, один з отримувачів візи - брав участь у війні проти України. Інші - кадрові офіцери, двоє мобілізованих, які уникли відряджання на фронт.

ЗМІ пише, що для видачі візи європейській владі важливою була "яскраво виражена послідовна, антивоєнна позиція, а не тільки сам факт дезертирства". Наразі відомо, що всі шестеро дезертирів дісталися Франції, та вже розпочали процедуру отримання притулку.

Цікаво і те, що минулого року Національний суд Франції з питань права на притулок виніс постанову, якою підтвердив право російських дезертирів і ухилянтів на отримання притулку.

Дезертирство в російській армії

Раніше ми писали про те, що рівень дезертирства у російській армії став рекордним з початку війни. Зокрема, у березні цього року російські суди для військовослужбовців звинуватили 684 особи за дезертирство, що є рекордним показником.

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