ЕС впервые выдал визы дезертирам из армии РФ, один из них был на войне в Украине, - BBC
Европейский Союз впервые выдал визы группе российских дезертиров. Они уже подали запрос на убежище во Франции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
По данным издания, один из получателей визы – участвовал в войне против Украины. Другие - кадровые офицеры, двое мобилизованных, избежавших командировки на фронт.
СМИ пишет, что для выдачи визы европейским властям важна была "ярко выраженная последовательная, антивоенная позиция, а не только сам факт дезертирства". Известно, что все шестеро дезертиров добрались до Франции, и уже начали процедуру получения убежища.
Интересно и то, что в прошлом году Национальный суд Франции по правам на убежище вынес постановление, которым подтвердил право российских дезертиров и уклонян на получение убежища.
Дезертирство в русской армии
Ранее мы писали о том, что уровень дезертирства в русской армии стал рекордным с начала войны. В частности, в марте этого года российские суды для военнослужащих обвинили 684 человека за дезертирство, что является рекордным показателем.
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