ЄС вперше обговорить відправку військових інструкторів в Україну, - Welt

Представники Європейського союзу вперше обговорять питання відправлення військових інструкторів в Україну. Ймовірно, це станеться наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Welt.
Як зазначає видання, українська влада закликала ЄС направити інструкторів в Україну в листі головному дипломату Євросоюзу Жозепу Боррелю від 31 травня.
За інформацією Welt, міністри закордонних справ і оборони Європейського союзу вперше обговорять це питання в середині наступного тижня. Ця тема також обговорюватиметься 27 серпня у комітеті з політики та безпеки ЄС (PSK).
За відправку в Україну військових інструкторів виступають Франція, країни Балтії, Данія та Швеція, тоді як Австрія, Угорщина, Німеччина, Мальта та Словенія проти, побоюючись загострення конфлікту.
У середині листопада мандат Європейської тренувальної місії для українських військових (EUMAM UKR), яка досі проходила виключно на території ЄС, насамперед у Німеччині та Польщі, має бути продовжено на два роки. Якщо буде позитивне рішення, мандат може бути розширений, щоб у майбутньому включити навчання на території України.
Видання повідомляє, що перші неформальні дебати на цю тему вже відбулися в Брюсселі у липні.
Нагадаємо, не початку 2024 року президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає можливість відправки західних військ в Україну. Пізніше в Україні заявив, що Франція готова направити військових інструкторів в Україну для навчання ЗСУ.
Після цього в Європі почалися дискусії щодо можливого навчання українських військ на їх території. Деякі країни ЄС та НАТО побоюються, що це може викликати загострення, а також те, що Росія націлиться на іноземних тренерів.
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