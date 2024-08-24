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ЕС впервые обсудит отправку военных инструкторов в Украину, - Welt

Фото: ЕС обсудит вопрос отправки инструкторов в Украину на следующей неделе (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Представители Европейского союза впервые обсудят вопрос отправки военных инструкторов в Украину. Вероятно, это произойдет на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Welt.

Как отмечает издание, украинские власти призвали ЕС направить инструкторов в Украину в письме главному дипломату Евросоюза Жозепу Боррелю от 31 мая.

По информации Welt, министры иностранных дел и обороны Европейского союза впервые обсудят этот вопрос в середине следующей недели. Эта тема также будет обсуждаться 27 августа в комитете по политике и безопасности ЕС (PSK).

За отправку в Украину военных инструкторов выступают Франция, страны Балтии, Дания и Швеция, в то время как Австрия, Венгрия, Германия, Мальта и Словения против, опасаясь обострения конфликта.

В середине ноября мандат Европейской тренировочной миссии для украинских военных (EUMAM UKR), которая до сих пор проходила исключительно на территории ЕС, в первую очередь в Германии и Польше, должен быть продлен на два года. Если будет положительное решение, мандат может быть расширен, чтобы в будущем включить обучение на территории Украины.

Издание сообщает, что первые неформальные дебаты по этой теме уже состоялись в Брюсселе в июле.

Welt добавляет, что

 

Что этому предшествовало

Напомним, в начале 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность отправки западных войск в Украину. Позже в Украине заявил, что Франция готова направить военных инструкторов в Украину для обучения ВСУ.

После этого в Европе начались дискуссии о возможном обучении украинских войск на их территории. Некоторые страны ЕС и НАТО опасаются, что это может вызвать обострение, а также то, что Россия нацелится на иностранных тренеров.

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