ЕС впервые обсудит отправку военных инструкторов в Украину, - Welt

Представители Европейского союза впервые обсудят вопрос отправки военных инструкторов в Украину. Вероятно, это произойдет на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Welt.
Как отмечает издание, украинские власти призвали ЕС направить инструкторов в Украину в письме главному дипломату Евросоюза Жозепу Боррелю от 31 мая.
По информации Welt, министры иностранных дел и обороны Европейского союза впервые обсудят этот вопрос в середине следующей недели. Эта тема также будет обсуждаться 27 августа в комитете по политике и безопасности ЕС (PSK).
За отправку в Украину военных инструкторов выступают Франция, страны Балтии, Дания и Швеция, в то время как Австрия, Венгрия, Германия, Мальта и Словения против, опасаясь обострения конфликта.
В середине ноября мандат Европейской тренировочной миссии для украинских военных (EUMAM UKR), которая до сих пор проходила исключительно на территории ЕС, в первую очередь в Германии и Польше, должен быть продлен на два года. Если будет положительное решение, мандат может быть расширен, чтобы в будущем включить обучение на территории Украины.
Издание сообщает, что первые неформальные дебаты по этой теме уже состоялись в Брюсселе в июле.
Напомним, в начале 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность отправки западных войск в Украину. Позже в Украине заявил, что Франция готова направить военных инструкторов в Украину для обучения ВСУ.
После этого в Европе начались дискуссии о возможном обучении украинских войск на их территории. Некоторые страны ЕС и НАТО опасаются, что это может вызвать обострение, а также то, что Россия нацелится на иностранных тренеров.
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