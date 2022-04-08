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ЕС возобновит работу своего представительства в Киеве

Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Представительство Европейского союза в Украине возобновит работу в Киеве, откуда оно было эвакуировано накануне полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который находится в поезде на Киев вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, представительство возобновит работу в столице Украине небольшой командой. Вместе с ними в Киев едет и глава представительства ЕС Матти Маасикас.

"Поездка и возвращение посла должны показать, в столице Украины есть правительство и представительства других стран", - отметил Боррель.

Он также объявил, что ЕС выделит 7,5 млн евро на расследование российских военных преступлений в Буче и других местах.

Напомним, ранее сообщалось, что Латвия возобновила работу посольства в Киеве. Также известно о возобновлении работы посольств Словении, Турции и других стран.

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