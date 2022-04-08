ЕС возобновит работу своего представительства в Киеве

Представительство Европейского союза в Украине возобновит работу в Киеве, откуда оно было эвакуировано накануне полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который находится в поезде на Киев вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, представительство возобновит работу в столице Украине небольшой командой. Вместе с ними в Киев едет и глава представительства ЕС Матти Маасикас.

"Поездка и возвращение посла должны показать, в столице Украины есть правительство и представительства других стран", - отметил Боррель.

Он также объявил, что ЕС выделит 7,5 млн евро на расследование российских военных преступлений в Буче и других местах.