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ЕС внес в санкционный список украинского бизнесмена Курченко и "повара" Путина

Фото: ЕС внес в черный список Сергея Курченко и Евгений Пригожина (flick.com.libereurope)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Евросоюз включил в санкционный список украинского бизнесмена Сергея Курченко и российского олигарха Евгения Пригожина. Последнего еще называют "поваром" Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

"Совет (Евросоюза - ред.) считает, что два человека должны быть добавлены в список лиц, организаций и структур, в отношении которых применяются ограничительные меры за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в заявлении.

В приложении указаны:

  • украинский бизнесмен Сергей Курченко;
  • российский предприниматель Евгений Пригожин.

Напомним, в апреле прошлого года Украина ввела санкции против Курченко, который скрывается на территории России.

Отметим, в конце 2021 года суд разрешил заочное расследование в отношении Курченко, который подозревается в нанесении убытков украинской экономике почти на 3 млрд гривен.

Евгений Пригожин занимается организацией питания высшего руководства России, за что получил в СМИ прозвище "повар" Путина. Его также связывают с российской частной военной компанией "Вагнера".

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