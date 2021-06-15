ЕС вместе с США начнут борьбу с изменениями климата

Евросоюз и Соединенные Штаты Америки приняли решение объединить силы для борьбы с изменениями климата, деградацией внешней среды и потерей биоразнообразия. Новая координационная рабочая группа должна ускорить решение проблемы на национальном уровне.

Об этом сообщила Еврокомиссия на странице в Twitter.

Согласно итогам Брюссельского саммита, ЕС и США будет выделять бедным странам около 100 млрд ежегодно для дальнейшей поддержки биоразнообразия. Также, велись обсуждения по установлению тарифов на выбросы углерода в атмосферу.

В частности, Евросоюз и Америка приняли решение подписать основной пакт о трансатлантических отношениях и договорились продвигать борьбу с экологическими проблемами во всем мире.

Стоит отметить, что США и Европейский Союз занимают второе и третье место соответственно в рейтинге суверенных стран или территорий по величине выбросов углекислого газа. Впрочем, ЕС, со своей стороны, обещает уменьшить выбросы на 55% к началу 2030 года.