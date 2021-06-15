RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

ЄС разом з США розпочнуть боротьбу зі змінами клімату

Автор: РБК-Україна

Євросоюз та Сполучені Штати Америки прийняли рішення об’єднати сили для боротьби зі змінами клімату, деградацією зовнішньої середи й втратою біорізноманіття. Нова координаційна робоча група має прискорити розв'язання проблеми на національному рівні.

Про це повідомила Єврокомісія на сторінці у Twitter.

Відповідно до підсумків Брюссельського саміту, ЄС та США виділятиме бідним країнам близько 100 млрд щорічно для подальшої підтримки біорізноманіття. Також, велися обговорення щодо встановлення тарифів на викиди вуглецю в атмосферу.

Зокрема, Євросоюз та Америка прийняли рішення підписати основний пакт про трансатлантичні відносини й домовились просувати боротьбу з екологічними проблемами у всьому світі.

Варто відзначити, що США та Європейський Союз посідають друге та третє місце відповідно у рейтингу суверенних країн або територій за величиною викидів вуглекислого газу. Втім, ЄС, зі свого боку, обіцяє зменшити викиди на 55% до початку 2030 року.

Нагадаємо, що під час саміту "Великої семірки" голови країн порушували питання стосовно боротьби зі змінами клімату.

Зокрема, РБК-Україна повідомляло про те, що країни "Великої семірки" прийняли рішення прискорити перехід до електромобілів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЕвросоюзСполучені Штати Америкиклимат