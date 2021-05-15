ЕС вложил в экомодернизацию более 450 млрд евро, в Украине таких механизмов поддержки нет, - EBA

"С 2000-го года ЕС предоставил более 445 млрд евро своим представителям компаний на государственную помощь для мероприятий по экомодернизации. В том числе по энергоэффективности. И формы этой государственной помощи были довольно разнообразными - это и освобождение от налогообложения, и уменьшение базы налогообложения, и дотации, и займы, и льготные кредитные ставки, и другое", - рассказала Бойко.

По ее словам, в Украине также Соглашением об ассоциации с ЕС предусмотрена необходимость разработки механизма государственной помощи для достижения украинскими предприятиями экологических стандартов Европейского союза и такое финансирование может составлять до 40% запланированных инвестиций. Однако на сегодня власть в этом направлении не работает.

"Также в Украине разработан закон о государственной помощи субъектам хозяйствования и сейчас почему-то единственным пунктом, к которому не разработаны критерии допустимости оценки таких проектов являются именно мероприятия по охране окружающей природной среды", - сказала Бойко.

Она подчеркнула: в Украине более 70% всех мероприятий по модернизации ложатся именно на плечи бизнеса, что является для него не подъемным. Поэтому предприниматели рассчитывают, что им предоставят возможность использовать на модернизацию средства, которые они платят как эконалог.

"Пока в Украине не разработаны механизмы государственной поддержки мероприятий по экомодернизации и пока у нас в воздухе парят суммы в виде 10 млрд евро на внедрение новых доступных технологий, то бизнесу ничего не остается, как рассчитывать именно на средства, которые уплачиваются путем эконалога и за возможность инвестиций этих средств в мероприятия по экомодернизации", - пояснила Бойко.