ЄС вклав у екомодернізацію понад 450 млрд євро, в Україні такі механізми підтримки відсутні, - EBA

"З 2000-го року ЄС надав більше ніж 445 млрд євро своїм представникам компаній на державну допомогу для заходів з екомодернізації. В тому числі з енергоефективності. І форми цієї державної допомоги були досить різноманітними - це й звільнення від оподаткування, і зменшення цієї бази оподаткування, і дотації, і позики, і пільгові кредитні ставки, і інше", - розповіла Бойко.

За її словами, в Україні також Угодою про асоціацію з ЄС передбачено необхідність розробки механізму державної допомоги для досягнення українськими підприємствами екологічних стандартів Європейського союзу і таке фінансування може складати до 40% запланованих інвестицій. Проте на сьогодні влада в цьому напрямку не працює.

"Також в Україні розроблений закон про державну допомогу суб’єктам господарювання і наразі чомусь єдиним пунктом, до якого не розроблені критерії допустимості оцінки таких проектів є саме заходи з охорони навколишнього природного середовища", - сказала Бойко.

Вона наголосила: в Україні понад 70% усіх заходів з модернізації лягають саме на плечі бізнесу, що є для нього не підйомним. Тому підприємці розраховують, що їм нададуть можливість використати на модернізацію кошти, які вони сплачують як екоподаток.

"Поки в Україні не розроблені механізми державної підтримки заходів з екомодернізації і поки у нас в повітрі парять суми у вигляді 10 млрд євро на впровадження нових доступних технологій, то бізнесу нічого не залишається як розраховувати саме на кошти, які сплачуються шляхом екоподатків і за можливість інвестицій цих коштів у заходи з екомодернізації", - пояснила Бойко.