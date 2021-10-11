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ЕС включит 8 человек в санкционный список за агрессию РФ против Украины

Автор: Мария Кучерявец

Европейский Союз включит в санкционный список восемь человек, действия которых подрывали территориальную целостность Украины. Речь идет о тех, кто работает в судебном секторе временно оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

"ЕС только что согласился добавить еще 8 человек за подрыв территориальной целостности Украины в свой список санкций. Все они в основном работают в судебном секторе Крыма. Имена в официальном журнале ЕС позже сегодня. Теперь в списке будет 185 человек + 48 организаций", - написал журналист.

Напомним, ранее ЕС продлил действие санкций против России до 15 марта 2022 года.

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