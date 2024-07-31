ЄС не визнає результатів виборів у Венесуелі, поки не отримає протоколи, - Боррель

За його словами, виборча комісія Венесуели оголосила результати голосування на основі 80% підрахованих бюлетенів, тоді як венесуельська опозиція опублікувала зовсім інші результати.

"Це додаткова причина не визнавати результати доти, доки вони не будуть повністю і незалежно перевірені", - заявив Боррель.

Він додав, що Євросоюз ухвалить рішення про можливі подальші кроки тільки після того, як стануть відомі повні результати.