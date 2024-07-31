ЕС не признает результаты выборов в Венесуэле, пока не получит протоколы, - Боррель

По его словам, избирательная комиссия Венесуэлы объявила результаты голосования на основе 80% подсчитанных бюллетеней, в то время как венесуэльская оппозиция опубликовала совсем другие результаты.

"Это дополнительная причина не признавать результаты до тех пор, пока они не будут полностью и независимо проверены", - заявил Боррель.

Он добавил, что Евросоюз примет решение о возможных дальнейших шагах только после того, как станут известны полные результаты.