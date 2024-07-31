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ЕС не признает результаты выборов в Венесуэле, пока не получит протоколы, - Боррель

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз не может признать результаты выборов в Венесуэле, пока не будут подсчитаны все голоса и предоставлены протоколы.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, избирательная комиссия Венесуэлы объявила результаты голосования на основе 80% подсчитанных бюллетеней, в то время как венесуэльская оппозиция опубликовала совсем другие результаты.

"Это дополнительная причина не признавать результаты до тех пор, пока они не будут полностью и независимо проверены", - заявил Боррель. 

Он добавил, что Евросоюз примет решение о возможных дальнейших шагах только после того, как станут известны полные результаты. 

Выборы в Венесуэле

Избирательная комиссия Венесуэлы объявила, что президент Николас Мадуро получил 51% голосов на выборах в воскресенье, что позволяет ему продолжить социалистическое правление. Однако опросы общественного мнения показывали, что оппозиция может быть победителем.

Во вторник в Венесуэле прошли протесты, на которых демонстранты требовали от Мадуро признать свое поражение. Главный международный наблюдатель заявил, что выборы не соответствуют демократическим стандартам.

В ответ на протесты правительство назвало их попыткой переворота. Центр Картера, наблюдавший за выборами, заявил, что голосование не соответствовало международным требованиям честности.

Подробнее о выборах в Венесуэле и массовых протестах в стране - в материале РБК-Украина.

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ВенесуэлаЕвросоюзЖозеп Боррель