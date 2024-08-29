UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄС не визнає "демократичну легітимність" Мадуро

Фото: очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Європейський Союз не визнає "демократичну легітимність" президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Про це заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barron's.

За словами Борреля, Мадуро вважатиметься президентом де-факто. Однак ЄС заперечує його легітимність.

"Ми заперечуємо демократичну легітимність на основі результату, який неможливо перевірити", - заявив Боррель.

Хто такий Ніколас Мадуро

Ніколас Мадуро - президент Венесуели, який прийшов до влади у 2013 році після смерті свого попередника Уго Чавеса. До цього Мадуро був віце-президентом і міністром закордонних справ Венесуели. Його правління відзначається значними політичними та економічними кризами в країні, включаючи гіперінфляцію, масову міграцію населення, дефіцит товарів і енергетичні проблеми. Попри міжнародний тиск і санкції, Мадуро продовжує утримувати владу, спираючись на підтримку армії, а також на союзників, таких як Росія, Китай і Куба.

Його правління є дуже суперечливим - частина міжнародної спільноти вважає його нелегітимним, тоді як інші країни визнають його як законного президента Венесуели.

Вибори у Венесуелі

Нагадаємо, 28 липня у Венесуелі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційним повідомленням, на них здобув перемогу чинний президент Ніколас Мадуро. Опозиція заявила про фальсифікацію результатів, у країні пройшли масові акції протесту. Однак США і ЄС не визнають результати виборів, що пройшли.

Зокрема, президент США Джо Байден і президент Бразилії Лула да Сілва закликали уряд Венесуели оприлюднити детальні дані голосування на президентських виборах.

Водночас Сполучені Штати хочуть запропонувати Мадуро відмовитись від влади в обмін на амністію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Николас МадуроВенесуелаЖозеп Боррель