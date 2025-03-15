ЄС вивчає створення нової супутникової розвідки, щоб знизити залежність від США, - FT

Система буде націлена на часткову заміну можливостей США після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зробив цього місяця паузу в обміні розвідданими з Україною, що підкреслило залежність Європи від Америки.

"З огляду на зміни в геополітичній ситуації, Європейська комісія розглядає можливість розширення своїх супутникових можливостей для поліпшення підтримки геопросторової розвідки в цілях безпеки", - сказав у коментарі FT комісар з оборони і космосу Андрюс Кубілюс.

Нова супутникова мережа буде використовуватися для виявлення загроз, таких як переміщення сил, а також для координації військових дій. Обговорення тільки почалися, але литовець сказав, що блоку потрібна мережа для доповнення інших програм, що використовуються для навігації та спостереження за Землею.

Вона повинна буде надавати оновлену інформацію частіше, ніж низькоорбітальний Copernicus, який відстежує зміну клімату та стихійні лиха, але генерує зображення тільки кожні 24 години.

Визнавши, що проєкт буде дорогим і потребуватиме часу для будівництва, Кубілюс сказав, що запитає в країн-членів ЄС, чи хочуть вони "тимчасового комерційного підхід".

"Ми хочемо створити конкретну систему як урядову службу спостереження за Землею. Вона матиме високі технології та високу доступність даних", - сказав він.

Комісар додав, що система працюватиме на низькій навколоземній орбіті. Зазначається, що такі мережі потребують десятків супутників. Кубілюс також сказав, що найкращі комерційні системи можуть відстежувати цілі та військові розгортання з оновленнями кожні 30 хвилин.

Комісія також закуповує IRIS², свою власну багатоорбітальну широкосмугову мережу на низькій навколоземній орбіті. Цього року вона завершить програму Govsatcom, яка зв'яже системи держав-членів ЄС.