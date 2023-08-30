ЄС вироблятиме понад 1 мільйон артилерійських снарядів щороку, - єврокомісар

Країни ЄС завершують роботу над проектами, які дозволять розвинути спроможності промисловості для виробництва понад 1 мільйона боєприпасів на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретона перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС в Іспанії, яку наводить "Укрінформ" .

"Обговорення триватиме головним чином навколо нашої спроможності продовжувати підтримувати Україну у довгостроковому вимірі, забезпечувати її потреби, особливо у боєприпасах. Я хочу нагадати, що ми змогли дуже швидко заснувати правовий акт, так званий ASAP (акт з підтримки виробництва боєприпасів, - ред.), з метою бути здатними виробляти більше боєприпасів для України", - сказав Бретон.

За його словами, мета країн ЄС - виробляти понад 1 мільйон таких боєприпасів на щорічній основі.

"Для цього ми використовуватимемо цей новий Акт, який був ухвалений нашими законотворцями протягом лише двох місяців, для відбору потрібних проєктів у Європі, щоб допомогти напевно розвинути спроможності у виробництві снарядів та усього іншого", - додав єврокомісар.

Він зазначив, що нині процес відбору таких проєктів знаходиться на стадії завершення, на основі пропозицій, які Єврокомісія отримала від країн-членів.

Бретон впевнений, що ця робота буде виконуватися швидко, і Європа зможе значно збільшити свої оборонні спроможності, зокрема, щоб виконати зобов’язання перед Україною.

Єврокомісар нагадав, що країни ЄС взяли на себе подвійне завдання - доставити в Україну боєприпаси та водночас, наростити спроможності європейської оборонної промисловості.

"Як ми зазначали багато разів, ми організуємося на рівні ЄС, щоб допомагати Україні так довго, як це буде необхідно. Відповідно до прийнятого акту, ЄС буде здатним підтримувати фінансово ці проєкти - з виробництва боєприпасів, снарядів, - усього, що є необхідним, включаючи виробництво ракет", - наголосив Бретон.

Боєприпаси для України

Нагадаємо, наприкінці зими стало відомо, що українські війська зіштовхнулися з проблемою нестачі артилерійських снарядів. Тому на початку травня Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планується передати Україні мільйон снарядів.

Крім цього, на початку червня Європарламент підтримав документ про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет. У липні європейський план з розширення виробництва боєприпасів та ракет набув чинності.