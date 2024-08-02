ЄС вимагає від Угорщини пояснень щодо спрощення видачі віз для росіян

Європейський союз висловив занепокоєння з приводу рішення Угорщини пом'якшити візові правила для громадян Росії та Білорусі. ЄС побоюється, що це може підвищити ризик шпигунства всередині блоку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який залишається одним із небагатьох лідерів ЄС, що підтримують тісні зв'язки з Кремлем після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, нещодавно підписав указ про розширення програми прискореного отримання віз на вісім країн, включно з Росією і Білоруссю. Раніше ця програма надавала "національні карти" тільки громадянам України та Сербії, дозволяючи їм працювати в Угорщині.
Європарламент висловив серйозні побоювання, що пом'якшення візових правил може створити "серйозні лазівки для шпигунської діяльності". Єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоганссон погодилася з цими побоюваннями і надіслала угорському уряду лист із проханням відповісти на запитання до 19 серпня.
Орбан також викликав роздратування у колег по ЄС, коли 5 липня відвідав Москву для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, лише через кілька днів після того, як Угорщина прийняла головування в Раді ЄС на шість місяців.
Після візиту Орбана до Москви Угорщина спростила умови в'їзду для громадян Росії та Білорусі. Будапешт включив громадян цих країн у програму так званої національної карти, яка надається на два роки з можливістю продовження для тих, хто хоче працювати в Угорщині.
Видання RND назвало дії Угорщини провокацією, підкресливши, що вони викликають невдоволення в ЄС і становлять загрозу безпеці.
В ЄС швидко відреагували на дії Угорщини. Глава найбільшої партії Європарламенту "Європейська народна партія" Манфред Вебер закликав до термінових заходів проти Угорщини через видачу віз громадянам РФ.
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