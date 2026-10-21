ЕС требует от Маска полностью возобновить работу Starlink в Украине

Еврокомиссия обратилась к компании SpaceX с призывом вернуть Украине скоростную работу Starlink в полном объеме. Функционирование именно этой спутниковой связи имеет большое значение как для фронта, так и для гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Еврокомиссии по вопросам обороны и космоса Тома Ренье на брифинге в Брюсселе, передает "Радио Свобода".

ЕС призвал Маска

Европейская комиссия обратилась к компании SpaceX с требованием срочно полностью возобновить работу спутниковой связи Starlink для Украины. Было отмечено его критическую потребность для военных и гражданских нужд, говорит Ренье.

"Последние сообщения о том, что Starlink замедлил свои услуги в Украине, вызывают глубокую обеспокоенность и не отвечают тому, как компания ранее предоставляла эти услуги. SpaceX должен срочно полностью восстановить услуги для Украины", - уточнил он.

Он добавил, что Украине эта связь нужна для:

поддержки коммуникации между военными,

защиты гражданского населения,

управления дронами, используемыми для обороны страны.

Starlink для Украины

На минувшей неделе в Еврокомиссии более осторожно прокомментировали перебои в работе Starlink в Украине. По словам чиновника ЕС, тогда не было четкого подтверждения президента Украины об этом в отличие от ситуации теперь.

Украине нужно восстановить неограниченную скорость работы Starlink, а по меньшей мере повысить лимит до 450 км/ч, сообщали источники "Радио Свобода". Нынешнее ограничение в 160 км/ч недостаточно для противодействия реактивным дронам РФ типа Shahed.

Контракт на услугу действует до апреля 2027, оплачивает ее Германия.