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ЄС на вихідних проведе закриті консультації щодо 18-го пакету санкцій проти РФ, - ЗМІ

Фото: президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейська комісія цими вихідними проведе закриті консультації з державами-членами ЄС щодо 18-го пакету санкцій проти Росії.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у соцмережі Х.

"Єврокомісія проведе так звані "сповідальні зустрічі" з державами-членами ЄС щодо наступного пакета санкцій проти Росії", - написав журналіст.

За його словами, це відбудеться вже цими вихідними, 24-25 травня.

 

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, 20 травня ЄС запровадив 17-й пакет санкцій проти Росії, завдавши удару по морських перевезеннях, нафтотрейдерах і їхніх закордонних пособниках.

Зокрема, під заборону потрапили 189 суден із третіх країн, унаслідок чого загальна кількість зазначених суден сягнула 342. Ці судна є частиною "тіньового флоту" Росії й відповідають за транспортування російської нафти, практикуючи високоризикові методи судноплавства або підтримуючи енергетичний сектор Росії.

Того ж дня ЄС розпочав підготовку 18-го пакету санкцій проти Росії.

Раніше у ЄС попереджали, що запровадять нові масштабні санкції, якщо Росія відмовиться від припинення вогню та мирних переговорів з Україною.

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