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У ЄС відреагували на вибори у Словаччині, де перемогла антиукраїнська партія

Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Віталій Носач, Єлизавета Драбкіна

Місцеві вибори у Словаччині, де найбільше голосів отримала антиукраїнська партія, є проявою волі виборців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову дипломатії ЄС Жозепа Боррелля на прес-конференції в Києві.

"Це результат вільних виборів, як це відбувається у будь-якій країні Європейського Союзу", - сказав він.

Боррель зазначив, що голосування - це воля виборців, додавши, що не може коментувати їхні результати.

При цьому він наголосив, що до цього моменту із самого початку повномасштабної війни всі країни-члени ЄС демонстрували єдність у підтримці України.

"Я думаю, що Путін був дуже здивований тим, що всі члени ЄС об'єдналися навколо підтримки України, що ми змогли затвердити багато санкційних пакетів один за іншим, а також створити інструменти фінансування та підтримки України", - сказав він.

Дипломат підкреслив, що така підтримка надходить щоденно.

"І це свідчення єдності всередині Євросоюзу, навіть тих членів, які сприймають це неохоче. Вони виражають якісь сумніви, але вони продовжують свою підтримку. Вони віддають свої голоси за підтримку України", - додав Боррель.

Вибори у Словаччині

30 вересня, у Словаччині відбулися місцеві вибори. Найбільше голосів отримала антиукраїнська партія Smer-SD колишнього прем’єра Роберта Фіцо.

Друге місце посіла проєвропейська політсила "Прогресивна Словаччина", яка виступає за підтримку України у війні проти Росії, а на третьому місці опинилась політична сила HLAS Пеллегріні. Вона може вступити в коаліцію як з прозахідними, так і з проросійськими силами.

Чому вибори у Словаччині важливі для України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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